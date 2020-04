Jeugdwerking KV Oostende stuurt brief naar ouders van spelertjes. "Ga nog niet weg, vertrouw op ons."

In deze coronacrisis zit voetbalclub KV Oostende ook in een financiële crisis. Het water staat aan de lippen bij de Kustboys. Want de overname door een Amerikaanse investeringsmaatschappij gaat zo goed als zeker niet door. En daardoor is het zelfs niet uit te sluiten dat KVO failliet gaat.

Die berichten zorgen voor twijfels bij ouders van de jeugdspelers. Ze zijn niet zeker of er volgend seizoen nog een jeugdwerking zal zijn. Sommigen willen niet wachten. Rik Coucke, algemeen directeur van de KVO Se'Academy: "Sommige clubs dansen op ons graf. Ze trekken aan de mouw van onze spelers. Er zijn al 8 jongeren die vertrokken zijn naar een andere ploeg."

Om een verdere leegloop te voorkomen, heeft een medewerker van de KVO Se'Academy alle ouders aangeschreven. In de brief vraagt hij de ouders om voorlopig nog het vertrouwen te behouden in de jeugdwerking van KVO. "Zo lang er geen definitieve beslissing is over de toekomst van onze club, vragen we om nog niet te kiezen voor een andere ploeg", zegt Rik Coucke. Zelf blijft hij geloven in een goede afloop voor de kustploeg.