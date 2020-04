Kanonnenvlees of helden van het vaderland? Waarom de Britse gezondheidswerkers corona niet kunnen overwinnen

De bezuinigingen in de NHS en in andere welzijnssectoren zijn al een oud zeer. Op tien jaar tijd is het aantal ziekenhuisbedden onder Conservatief bewind van 144.000 naar 128.000 gedaald, en dat op een bevolking die steeds grijzer wordt. Groot-Brittannië heeft minder bedden per 1000 inwoners dan bijvoorbeeld Italië. In de intensieve zorg is het aantal bedden wel gestegen. Dat zijn er nu 4.000 en dat aantal wil premier Johnson verhogen tot 8.000 voor deze crisis. Minister van Gezondheidszorg Matt Hancock is ook een versnelling hoger geschakeld en heeft “miljoenen” mondmaskers beloofd en ander beschermingsmateriaal. Hij heeft 65.000 gepensioneerde dokters en verplegers aangeschreven "om de mensen in de frontlinie te gaan bijstaan". Nog maar goed een tiende van hen heeft zijn doktersjas of schort uit de kast gehaald. Het leger is aan het rondrijden naar ziekenhuizen en zorgcentra om medisch beschermingsmateriaal te gaan leveren. “We zijn er aan het komen, maar we zijn er nog niet”, zei Saffron Cordery, CEO van de NHS Providers, vanmorgen op de BBC.