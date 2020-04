Liveblog - Ook in paasvakantie noodopvang voor sommige kinderen, Olympische Spelen uitgesteld

Zowat overal ter wereld reageren de beurzen enthousiast over de maatregelen die de Amerikaanse centrale bank gisteren aangekondigd heeft. In Europa sprongen de beursindexen vanochtend al meteen fors uit de startblokken en dat bleef zo de hele dag.

Of wat dacht u hiervan? Op Euronext Brussel sloot de Bel-20 met een winst van 7,64 procent. De ster van de dag was de DAX in Frankfurt die 10,89 procent hoger sloot. Parijs was met 8,89 procent winst tevreden en Londen met 7 procent.

In de namiddag deelden de beurzen in de VS in de vreugde. De Dow Jones staat op een winst van 9,6 procent en de Nasdaq doet er 8,34 procent bij. Eerder op de dag was de beurs van Tokio ook al 7 procent hoger gesloten.

Blijkbaar heeft de beslissing van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, om onbeperkt geld in de economie te pompen, indruk gemaakt. De Fed maakte gisteren bekend dat ze zonder limiet obligaties gaat opkopen en er werden ook andere maatregelen aangekondigd om de kredietvoorziening op gang te houden. Intussen wordt in het Congres nog altijd gepraat over een erg groot steunplan voor de Amerikaanse economie, al is er nog geen eensgezindheid. Mogelijk speelt ook mee dat Hubei, de zwaar getroffen provincie in China met onder meer de stad Wuhan, de quarantainemaatregelen geleidelijk afbouwt. Het aantal ziektegevallen in China is de voorbije dagen zo goed als nul, als we die van mensen die terugkeren uit het buitenland niet meetellen.