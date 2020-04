Stel: U komt binnen op spoed als mogelijke coronapatiënt, wat zijn de stappen? Longarts UZ Leuven legt uit 

Wie met symptomen wordt doorgestuurd, meldt zich aan op de spoedafdeling. "Bij een sterk vermoeden van corona wordt u onmiddellijk verwezen naar de specifieke COVID-(of corona)zone waar u zal gescreend worden. Met een test en dikwijls ook een scan van de longen (corona tast de longen aan). Ondertussen wacht u op de spoedafdeling tot het resultaat er is. De CT-scan is zeer snel duidelijk, voor de coronatest duurt dat enkele uren. Wie positief test - en dus besmet is - moet naar een specifieke COVID-afdeling, een quarantaine-afdeling waarvan er twee zijn in het UZ Leuven en een derde in de maak is", aldus dokter Verleden in "De ochtend" op Radio 1.



"Afhankelijk van de symptomen (de nood aan zuurstof, bijvoorbeeld) gaat u naar de COVID-zaal. Is het veel ernstiger dan kan u op intensieve zorg belanden."