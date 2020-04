Maité viert haar vijftiende verjaardag in de tuin van het woonzorgcentrum van haar zieke papa

Het alternatieve verjaardagsfeestje vond in de tuin van het woonzorgcentrum plaats. Papa André kwam met een verpleegkundige naar buiten. Maité stond op een paar meter afstand, veilig gescheiden achter een nadarafspanning. De tuin was versierd met vlaggetjes en een spandoek. Het was een emotioneel moment voor Maité, die ook taart bij zich had. "Papa was aan het wenen", zegt Maité, "ik had naar hem toe willen gaan en hem troosten." "We hadden papa een knuffel willen geven, maar we snappen dat zoiets niet kon", zegt mama Cindy.