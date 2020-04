Manu Dibango overleden, eerste wereldberoemde muzikant die bezwijkt aan corona

In Frankrijk is zanger en saxofonist Manu Dibango overleden. De 86-jarige superster uit Kameroen stierf aan de gevolgen van corona. Hij is de eerste bekende muzikant die bezwijkt aan het virus. In de jaren 70 tot 90 maakte Dibango deel uit van de Afrikaanse golf in de popmuziek. Hij werd een van de invloedrijkste vertolkers van wereldmuziek. Manu Dibango trad wereldwijd op, ook bij ons, onder meer op het Sfinks-festival, een laatste keer in 2016. Zijn meest bekende compositie was "Soul Makossa".