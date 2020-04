Viroloog Marc Van Ranst: "Je kunt testen of je antistoffen hebt tegen het coronavirus, maar bescherming duurt niet lang"

Op dit moment is het vooral belangrijk dat de mensen die ziek zijn goed verzorgd kunnen worden. "In sommige ziekenhuizen begint het aardig vol te lopen", zegt Van Ranst. "Maar als we het bekijken over het hele land, wordt onze ziekenhuiscapaciteit zeker nog niet getest. Er is nog plaats op de intensieve afdelingen. We hebben het geluk om in een land te wonen, waar er nog heel wat intensieve bedden zijn. Landen zoals Nederland of het Verenigd Koninkrijk hebben er een stuk minder. Ons systeem kan nog wel wat aan."

Hij pleit ook voor Europese solidariteit. "Wanneer het in Frankrijk of Nederland niet meer houdbaar is, kan zeker overwogen worden om patiënten over te nemen", zegt Van Ranst. "Maar dat is een politieke beslissing."

De Europese Unie heeft volgens Van Ranst geen foutloos parcours gereden bij deze crisis. "Er zijn weinig Europese initiatieven, dit zou veel meer en veel beter kunnen. De centrale sturing zou bij volgende gezondheidscrisissen beter moeten worden georganiseerd."