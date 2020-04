Minister De Backer: "We gaan naar ettelijke duizenden coronatesten per dag in België"

Een belangrijke missie van de taskforce is het verhogen van het aantal coronatesten in ons land. Dat gebeurt op vraag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). "We doen er nu ruim 2.000 per dag maar moeten dringend meer gaan testen. Alleen zo kunnen we zien of de curve van het aantal besmettingen ook echt afzwakt", zegt De Backer. "Ik hoop dat we de komende dagen snel naar een veelvoud aan testen kunnen gaan. Ettelijke duizenden per dag. Daarvoor ben ik in constant overleg met universiteiten, biotech- en farmabedrijven op zoek naar extra laboratoriums om die testen te doen."