Meer dan 1 miljoen tijdelijk werklozen door coronavirus: "We hebben zuurstof gegeven aan de bedrijven"

Dat aantal aanvragen voor tijdelijke werkloosheid is de voorbije weken in sneltempo gestegen: begin maart telde de federale regering zo'n 1.700 werknemers in tijdelijke werkloosheid, midden maart waren dat er 31.000, vorige vrijdag ruim 670.000 en nu zitten we dus vlot boven het miljoen.

"Ik denk dat het belangrijk is dat we met de maatregelen die we hebben genomen zuurstof hebben gegeven aan de bedrijven en aan de mensen thuis", zegt minister Muylle in "Het Journaal". "Het is een maatregel die geld gaat kosten, maar we zijn ervan overtuigd dat de factuur nog veel groter zou zijn, mochten we die niet hebben genomen."