Crisiscentrum: "Nu niet het moment om in een park rond te hangen en van de eerste lentezon te genieten"

Ook viroloog Steven Van Gucht had nog een belangrijke boodschap: "Het is belangrijk dat we beseffen dat virussen nooit de fout van iemand zijn. Virussen veroorzaken vaak stigma, dat hebben we ook bij andere virussen gezien, zoals hiv en ebola, maar dat is niemands fout."

Elkaar de vinger wijzen, heeft dus geen zin. Solidariteit is wat we nodig hebben: "Virussen maken geen onderscheid tussen taal, religie of herkomst. Een virus is een gegeven van de natuur en we moeten daar solidair mee omgaan. En we moeten hier samen tegen vechten."

Bekijk een fragment uit de persconferentie: "Virussen veroorzaken vaak stigma, maar we moeten hier samen tegen vechten"