Ook in paasvakantie opvang voorzien: "Voor kinderen van mensen met cruciale beroepen en de meest kwetsbare kinderen"

Tijdens de paasvakantie, die over twee weken begint, zullen gemeenten opvang voorzien voor een aantal kinderen. Dat is overeengekomen in een overleg tussen onder andere de onderwijskoepels, onderwijsvakbonden en verschillende Vlaamse overheidsinstanties.

“We willen iets terugdoen voor de helden die werkzaam zijn in de zorg, de voeding, de distributie, veiligheid…” Dat zei minister Weyts hierover in "Het Journaal". “Het minste wat we kunnen doen, is ervoor zorgen dat zij ook in de paasvakantie hun job kunnen blijven doen.”

