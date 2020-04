Opwijk verlengt coronamaatregelen tot eind april: "Verloren moeite om tegen dan iets te organiseren"

Volgens burgemeester Albert Beerens (Open Vld) van Opwijk is de kans heel groot dat de federale maatregelen binnenkort ook verlengd worden. En dus vreest hij dat heel wat mensen die nu nog een evenement organiseren voor de maand april, eigenlijk onnodig werk doen: "Mensen zijn misschien nu al voorbereidingen aan het nemen om op het einde van april iets te organiseren, maar dat is verloren moeite. Want als er nu al gesproken wordt van acht weken verlenging, dan mogen we nu al zeker zijn dat er de volgende vier weken weinig of geen verandering gaat komen in de maatregelen die genomen zijn door het crisiscomité"