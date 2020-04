Paardenprocessie Hakendover gaat niet door: "Dit is een droeve beslissing"

Het is niet de eerste keer dat de paardenprocessie wordt afgelast. "In 2001 hebben we de processie ook afgelast omdat er toen mond-en-klauwzeer was onder de dieren. Maar het is wel de eerste keer in de geschiedenis van de parochie dat er op paasmaandag geen paasvieringen doorgaan. En ook alle randactiviteiten zoals het gelegenheidscafé en de wielerwedstrijd worden geschrapt."