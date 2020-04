"Pano" en de race tegen de klok in ziekenhuizen en labs: "Niet bang om coronavirus op te lopen, wel om uit te vallen"

“We zijn midden januari begonnen met de zoektocht naar een vaccin, toen de Chinese teams de code van het virus online hebben gezet. Een dikke twee maanden later hebben wij, en ook andere teams elders in de wereld, eigenlijk al een prototype klaar.” Het vaccin dat in ontwikkeling is, blijkt antilichamen aan te maken tegen het virus. Nu moet enkel nog aangetoond worden dat die antilichamen ook in staat zijn om de aanmaak van het virus in de longen tegen te gaan.

We volgen de opeenvolgende etappes in de reportage, met unieke beelden. Hoe gezonde muizen eerst gevaccineerd worden, en hoe het virus wordt ingedruppeld bij de proefdieren. Maar afgerond is het onderzoek nog niet: eerst werd er met muizen als proefdieren gewerkt, ondertussen is men overgeschakeld op hamsters. Die vertonen na indruppeling, zo blijkt nu, een ziektebeeld dat meer op dat van de mens lijkt. “Voortschrijdend inzicht”, omschrijft professor Johan Neyts het. Maar de verwachtingen zijn en blijven hooggespannen. “We hebben vertrouwen dat het goedkomt, met de kennis die we de voorbije jaren hebben opgebouwd.”

