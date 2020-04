Politie doet oproep aan bloesemtoeristen: "Kom niet naar onze streek"

Het bloesemtoerisme in de Limburgse fruitstreek draait ontzettend goed: jaarlijks komen er tienduizenden toeristen wandelen en fietsen tussen de bloesems en drinken ze iets in de verschillende bloesembars. Maar door de regels rond het coronavirus valt dat helemaal in het water. Je mag alleen in je eigen buurt gaan wandelen of fietsen, en de politie wil dat je je aan die regels houdt.