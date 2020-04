Provinciedomeinen van Huizingen en Diest gesloten

Van de vier provinciedomeinen in Vlaams-Brabant zijn er twee gesloten: de Halve Maan in Diest en het domein in Huizingen. Gedeputeerde Bart Nevens legt uit waarom net die twee domeinen sluiten: "Huizingen en Diest zijn betalende domeinen waar ook iemand aan het loket zit. En we denken dat daardoor het risico op besmetting groter is. Zoutleeuw en Kessel-Lo (foto) zijn openbare domeinen waar je kan wandelen of waar je langs kan fietsen zonder dat je aan een loket passeert. En we houden toch nog graag twee domeinen open zodat mensen uit de buurt of uit de stad nog kunnen komen ontspannen. Maar dan wel met de nodige veiligheidsmaatregelen die iedereen vandaag moet nemen."