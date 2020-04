Dokter uit Hasselt waarschuwt: "Ringen, horloges en valse nagels laat je beter uit om het coronavirus geen kans te geven"

"Je handen ontsmetten of wassen tegen het coronavirus heeft pas effect als je het virus geen kans geeft om zich nog te verstoppen in kleine hoekjes", zegt huisarts Maxim Castro. Je nagels goed schoon houden is daarom belangrijk. Als je nagellak of valse nagels hebt, is dat moeilijk te controleren. Daarom raadt hij aan om dat even achterwege te laten.