Sint-Truiden richt schakelzorgcentrum in om opvangcapaciteit te verhogen: "Zo kunnen we mensen opvangen die ontslagen zijn uit het ziekenhuis, maar nog niet naar huis mogen"

In Sint-Truiden zijn tot op dit moment 37 coronapatiënten opgenomen in het Sint-Trudo Ziekenhuis. 9 liggen er op intensieve zorg en 8 hebben intussen het ziekenhuis mogen verlaten. Maar naar huis terugkeren is niet altijd mogelijk. Als hun partner besmet is met het virus kunnen ze niet terug naar huis. Of als ze in een woonzorgcentrum leven kunnen ze pas terug na een periode van quarantaine.