Handelsfederatie Comeos: "Situatie in supermarkten normaliseert na enkele piekmomenten in de verkoop"

Sinds vorige zaterdag en begin deze week kennen de supermarkten weer een normalisatie. De klanten volgen de opgelegde maatregelen goed op. Mensen houden afstand en betalen elektronisch. Er zijn minder klanten in de supermarkten: mensen winkelen alleen en verminderen hun bezoekfrequentie. Er is wel een grotere besteding per bezoek. Comeos verwacht dat de normalisatie ook de volgende dagen aanhoudt.

De supermarkten bevestigen dat alles weer min of meer normaal verloopt. "Het weekend was vrij rustig, en de maandag verliep als een gewone maandag. Het hamsteren is aan het wegebben", klinkt het bij discounter Lidl. "Door de nieuwe maatregelen wordt het aantal klanten per winkels beperkt. We kunnen de rekken opnieuw aanvullen. Mensen kunnen in alle rust hun boodschappen doen."

Ook Aldi meldt een "normalisatie" van de aankopen en het aantal bezoekers in de winkel sinds enkele dagen. "De storm is gaan liggen", tweette ook Colruyt maandag.