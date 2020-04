Slaap je slechter sinds de coronacrisis? Schaapjes tellen helpt niet, dit misschien wel

De Canadese psycholoog Luc Beaudoin bedacht nog een andere techniek, de “cognitive shuffle”. Het is volgens hem een revolutionaire nieuwe manier om snel in slaap te vallen. Hij bedacht de techniek na een grondige studie van de wetenschappelijke literatuur over slaap.



Beaudoin onderzocht wat er gebeurt net voor we in slaap vallen. Er gaat dan blijkbaar heel wat door ons hoofd: losse gedachten, mini-droompjes, willekeurige beelden, herinneringen, … Het is een chaotische wirwar, zonder logica of samenhang.

Dat gebrek aan logische samenhang is erg belangrijk. Wanneer je in slaap valt, ben je niet bezig met plannen, organiseren of nadenken. Het is allemaal veel chaotischer.

Beaudoin bedacht een techniek waarmee je diezelfde chaotische toestand kan opwekken, in vijf eenvoudige stappen:

Kies eerst een neutraal woord van minstens vijf letters, bijvoorbeeld “zebra”. Dit wordt je sleutelwoord .

. Zoek nu een nieuw woord dat begint met de eerste letter van het sleutelwoord . In dit voorbeeld ga je dus op zoek naar een woord dat begint met de letter z , de eerste letter van het woord z ebra. Je kan bijvoorbeeld denken aan een zandkasteel.

. In dit voorbeeld ga je dus op zoek naar een woord dat begint met de letter , de eerste letter van het woord ebra. Je kan bijvoorbeeld denken aan een zandkasteel. Probeer je het woord zo goed mogelijk voor de geest te roepen . In dit geval: denk even aan een z andkasteel.

te . In dit geval: denk even aan een andkasteel. Zoek na een paar seconden een nieuw woord , dat begint met dezelfde letter: z on, z agemeel, z ingen, Z orro, z waar, z eewier, enzovoort. Gebruik je fantasie, alles kan.

, dat begint met dezelfde letter: on, agemeel, ingen, orro, waar, eewier, enzovoort. Gebruik je fantasie, alles kan. Als je geen nieuwe woorden vindt, dan keer je terug naar je sleutelwoord. Ga verder met de tweede letter van het sleutelwoord. In dit voorbeeld is dat de letter e.

Als je dit een paar minuten doet, dan krijg je een wirwar van onsamenhangende beelden die elkaar snel opvolgen. Het ene moment denk je aan een chimpansee, het volgende moment aan een cowboy, een cactus of een curryschotel. (Het woord coronavirus kan je natuurlijk beter vermijden.)