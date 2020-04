Sommige winkels mogen weer bloemen en planten verkopen

In de strijd tegen het coronavirus gingen ook de tuincentra dicht. Winkels die ook eten of dierenvoeding verkopen, mochten openblijven, maar geen bloemen of planten verkopen.



Dat laatste verbod is nu opgeheven. De Belgische Tuincentra Vereniging hoopt dat de overheid beslist om alle tuinwinkels toestemming te geven om weer open te gaan. Want als iedereen nu naar een beperkt aantal winkels gaat, komen wellicht te veel mensen op dezelfde plek samen.