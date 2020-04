Eén van de drie Limburgse bedrijven werkt normaal: "Een dikke pluim voor een bedrijf als Spaas Kaarsen"

Sommige bedrijven zijn niet essentieel voor de veiligheid of de gezondheid. Toch is het van groot belang dat zoveel mogelijk bedrijven aan het werk blijven om de schade aan onze economie te beperken. Gelukkig kan zo'n 30 procent van de Limburgse bedrijven werken op volle kracht. Eén van die bedrijven is kaarsenfabrikant Spaas in Hamont.