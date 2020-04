Sven Tuytens, correspondent in Spanje: "De dokters moeten nu keuzes maken"

Ondertussen staat het gezondheidssysteem in Spanje onder zware druk. "De ziekenhuizen kunnen het niet aan", zegt Tuytens. In Madrid is er een groot congrescentrum omgebouwd tot een extra ziekenhuis. "Dat is een ziekenhuis met 5.500 bedden, maar op dit moment heeft dat maar een capaciteit voor 100 personen in spoedgevallen, omdat er gewoon geen materiaal is. Dokters moeten nu keuzes maken. Daarvoor gebruiken ze verschillende parameters. Een ervan is leeftijd. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen mensen die jonger en ouder zijn dan 60 jaar. Iemand die ouders is dan 60 jaar maakt dus minder kans om nog gered te worden, als er keuzes moeten gemaakt worden. Op dit moment naar spoedgevallen gaan, is dus levensgevaarlijk geworden in Spanje."

Ook de mortuaria kampen met problemen. "De lijken stapelen zich op. In Madrid is er gisteren een schaatspiste omgevormd tot mortuarium. Het leger is zelfs opgeroepen om de lijken uit de ziekenhuizen naar daar te brengen. Daar liggen die lichamen nu te wachten op een begrafenis of crematie."