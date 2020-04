Tijdelijk werklozen getuigen: "Eindelijk tijd voor mijn droomprojecten", maar ook veel onzekerheid over de toekomst

Charlotte is één van de ruim miljoen werknemers die in de tijdelijke werkloosheid zitten. Normaal geeft ze workshops in het theater en is ze communicatiecoach. Maar doordat mensen niet meer mogen samenkomen, is haar agenda plots helemaal leeg. “Al mijn jobs zijn geannuleerd, ik ben dus verplicht om thuis te blijven”, zegt ze in haar videogetuigenis.

Ze ziet er ook wel de voordelen van in. “Dit heeft tot gevolg dat ik recht heb op het vervangingsinkomen, in mijn geval zo’n 1.290 euro. Dit vervangingsinkomen is voor mij echt een zegen. Ik zit op dit moment thuis, aan mijn droomprojecten te werken waar ik anders misschien niet aan zou toekomen, dingen die blijven liggen."

Bekijk het verhaal van Charlotte en lees eronder verder: