Trump wil VS-bedrijven opnieuw open tegen Pasen: "Economie is niet gemaakt om maanden stil te liggen"

Voor Trump is de economie in dit verkiezingsjaar van electoraal belang. Eén van de bouwstenen van zijn campagne in 2016 was dat hij de economie weer zou doen opleven. Hij hoopt in 2020 opnieuw economische groei vooraan te zetten, maar dit keer wil hij uitpakken met een sterk groeiende economie, die onder zijn beleid tot stand kwam. Met de beurzen nu in vrije val door het coronavirus is dat een streep door zijn rekening.