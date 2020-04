Najate El Achari en Robbie Van Nieuwenhove wonen in New York: "Hier gebruiken ze het woord pauze, niet lockdown"

Van Nieuwenhove voelt aan dat de Amerikanen snappen dat het virus geen lachertje is, maar er eigenlijk eerst niet naar handelden. "Er waren veel oproepen om thuis te blijven. Maar als ik naar buiten trok dan zag je dat iedereen aan het basketten was of aan het picknicken in het park. Buitenshuis voelde je niet veel van de impact, terwijl in de media wel."



Worden de maatregelen nu opgevolgd? Luistert de bevolking naar president Donald Trump? "Ik ben vandaag naar de supermarkt gegaan en had nu wel een desolaat gevoel op straat. Het is héél abnormaal om in onze wijk in New York slechts twee voetgangers tegen te komen. Het bruist er anders."