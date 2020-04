Twee grensovergangen in Waasland speciaal open voor landbouwers

In de politiezone Waasland-Noord (Beveren, Sint-Gilis-Waas en Stekene) zijn er nog 4 plaatsen waar je de grens over kan steken. Er zijn 2 overgangen voorzien voor het gewone verkeer en 2 andere exclusief voor landbouwvoertuigen. "Dat gebeurt heel bewust omdat boeren anders veel te ver moet omrijden. En, de verkeerssituatie aan de andere overgangen kan het extra landbouwverkeer niet altijd aan. Het is dus ook veiliger om het apart te organiseren.", zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) van gemeente Beveren. Op zijn grondgebied is er 1 landbouwgrensovergang, de andere ligt in buurgemeente Sint-Gillis-Waas. "Zo is er toch een mooie spreiding in onze zone."