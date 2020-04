Gebukt onder zijn afkomst en fan van Popeye, wie was Asterix-striptekenaar Albert Uderzo (92) die overleden is?

Albert Uderzo stierf in zijn slaap op 92-jarige leeftijd, aan de gevolgen van een hartaanval. Er is geen link met de corona-epidemie, benadrukt zijn familie. "Hij was al weken moe", reageert zijn zoon Bernard de Choisy.



Uderzo is meer dan een klinkende naam in de stripwereld: hij is een icoon. Hij bedacht en tekende de avonturen van de dappere Galliër Asterix, zijn kameraad Obelix en viervoeter Idéfix sinds 1959. Het was René Goscinny - ook bekend van de reeks "Lucky Luke" - die de scenario's schreef. Goscinny stierf in 1977, ook aan de gevolgen van een hartaanval.