UZ Gent en VIB testen middel tegen longproblemen door coronavirus

Een bepaald type longcellen, de alveolaire macrofagen, kunnen enkel optimaal groeien en functioneren als er een zogenoemde groeifactor aanwezig is. Deze groeifactor, GM-CSF (Granulocyte macrophage colony stimulating factor), speelt een cruciale rol in de verdediging tegen virussen en in een goed functionerend immuunsysteem.

Bij test in diermodellen is gebleken dat GM-CSF de sterfte door virale longontsteking kan reduceren. Hieruit blijkt dat het activeren van het immuunsysteem erg belangrijk is om virussen te bestrijden en secundaire infecties, door andere virussen of bacteriën, te vermijden.

Leukine®, het geneesmiddel dat getest zal worden, is ontworpen door Partner Therapeutics en is een vorm van GM-CSF verkregen uit gist. Het werd oorspronkelijk goedgekeurd in de VS in 1991. De veiligheid van het middel in menselijke patiënten is dus al uitvoerig getest.

"Patiënten met COVID-19 die acute ademhalingsproblemen ontwikkelen hebben niet veel behandelingsopties en een verhoogde kans op overlijden", zei Bart Lambrecht, hoofdonderzoeker van de klinische test aan het UZ Gent en het VIB-UGent Centrum voor Inflammatieonderzoek. "We hebben snel deze studie met Leukine® opgestart omdat GM-CSF belangrijke effecten heeft op de bescherming tegen virussen. De groeifactor ondersteunt ook het immuunsysteem en kan herstelmechanismen in de longen promoten."