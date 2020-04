UZ Gent test alle patiënten die voor meerdere dagen in het ziekenhuis verblijven

Dokter Erika Vlieghe, die zelf hoofd is van de dienst infectieziekten in het UZ Antwerpen, reageert gemengd op de beslissing van haar collega’s van het UZ Gent om álle patiënten die naar het ziekenhuis komen, te testen. Normaal gezien worden enkel mensen met symptomen in het ziekenhuis getest. Huisartsen kunnen zelfs beslissen om mensen met symptomen die niet in een risicogroep zitten, voorlopig niet te testen. De beslissing van de UGent gaat dus veel verder dan de logica in andere ziekenhuizen.

“Ik neem aan dat de collega’s in Gent daar goed over nagedacht hebben”, zegt Vlieghe in “De wereld vandaag” op Radio 1. “Je kan mensen testen met klachten die doen denken aan Covid 19, maar iedereen testen met een gebroken enkel, dat is een ander verhaal”, zegt ze. “Daar hebben we op dit moment onvoldoende testcapaciteit voor.” Het UZ Gent benadrukt dat enkel wie voor meerdere dagen in het ziekenhuis wordt opgenomen, consequent wordt getest.