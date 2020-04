Veertig maanden cel voor dertiger uit Brussel die man opsloot in kelder en hem beroofde

Een 36-jarige man is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 maanden omdat hij een man had opgesloten in zijn kelder en beroofd had. Aanleiding voor die feiten was dat de dertiger, R., dacht dat het slachtoffer hem beroofd had. Volgens de verdediging wist de dertiger amper nog wat hij deed omdat hij onder invloed was van drugs en alcohol.