Grotere pendelbussen van Waasland naar haven Antwerpen door corona: "We moeten ook in de bus de afstand kunnen bewaren"

Mensen die in Beveren, Sint-Niklaas of Stekene wonen en in de haven van Antwerpen werken kunnen beroep doen op de pendeldienst van Maatschappij Linkerscheldeoever. Dat blijft tijdens de coronacrisis het geval, al zal de maatschappij grotere bussen inzetten om de ritten veilig te kunnen laten verlopen. "Ook wij moeten de regels rond "social distancing" volgen. Dat betekent dat pendelaars op minstens 1,5 meter afstand van elkaar moeten zitten. In kleine busjes kunnen dan amper 2 of 3 mensen. We schakelen daarom over op exemplaren waar in normale omstandigheden 50 mensen in passen, nu zijn dat er nog een 12-tal", verklaart coördinator Bob Kussé.