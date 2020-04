Bloemisten blijven dicht: "Een bloemetje halen is geen essentiële verplaatsing" 

Sabrina is blij dat haar winkel gesloten mag blijven: "Ik voelde me helemaal niet goed met het idee dat wij ons opnieuw zouden moeten blootstellen aan fysiek contact. We kunnen de mensen toch niet naar onze winkel gaan lokken terwijl iedereen in zijn kot moet blijven? Dat is een onbegrijpelijke redenering. We mogen ons alleen voor essentiële zaken verplaatsen en plots zou een bloem of een vaasje iets essentieels worden? Nee, liever veilig"