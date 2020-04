Vijf bewoners van zelfde complex met serviceflats in Borgerhout overleden door coronavirus

Het nieuws komt een dag nadat schepen Fons Duchateau (N-VA) heeft beslist om ook de serviceflats van Zorgbedrijf Antwerpen af te sluiten voor alle bezoek, zoals woonzorgcentra. In het gebouw waar de overledenen woonden, was dat eerder al het geval, zegt Johan De Muynck, directeur Zorgbedrijf Antwerpen: "De afgelopen weken hebben we altijd al maatregelen opgelegd die strenger waren dan die van hogerhand werden opgelegd. In De Fontein hadden we dan ook al quarantainemaatregelen opgelegd voor het gebouw waar de overledenen woonden, ook al konden we die strikt genomen niet afdwingen. Maar de sociale controle heeft wel gewerkt."

Intussen zijn alle serviceflats van Zorgbedrijf Antwerpen in lockdown. "Dat betekent dat er geen bezoek meer toegelaten wordt, maar ook dat onze bewoners niet meer buiten mogen en dat ook zij gescheiden moeten blijven van mekaar." Of er nog mensen besmet raakten in De Fontein is nog niet duidelijk. "We zorgen nu dat bewoners uit elkaar gehouden worden en voor ons personeel houden we ons aan de richtlijnen van de overheid."

De vijf zijn de eersten van een instelling van Zorgbedrijf Antwerpen die overlijden na een besmetting met het coronavirus. Er zijn ook al twee mensen genezen.