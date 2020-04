Markt van Asse houdt als één van de laatste in Vlaanderen stand: "Vooral oudere mensen die supermarkt willen vermijden"

Ook fruitverkoper Stefaan Vanderplas is tevreden over de verkoop. "Dit is één van de laatst overgebleven markten in Vlaanderen. En toch komen er nog mensen naar hier. Dat komt omdat de gemeente de inwoners goed heeft geïnformeerd. Daar zijn we blij om, klanten komen nog langs. Wij zijn dus tevreden." Al rekent Stefaan wel op hulp van de overheid. Want hoe goed de verkoop ook in Asse is, op één markt verdient hij niet genoeg.