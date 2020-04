Voorvader van (bijna) alle dieren gevonden in Australische fossielen

"De tunnels van Ikaria komen lager voor (in de afzettingen) dan al de rest. Het is het oudste fossiel dat we vinden met dit soort van complexiteit", zei Droser. "Dickinsonia en andere grote dingen waren waarschijnlijk evolutionair een doodlopende straat. We wisten dat we ook hopen kleine dingetjes hadden en dachten dat die de vroege wederzijds symmetrische wezens zouden kunnen geweest zijn waar we naar op zoek waren."

Ondanks zijn tamelijk eenvoudige vorm was Ikaria complex in vergelijking met andere fossielen uit deze periode. Het groef in dunne lagen van zuurstofrijk zand op de bodem van de oceaan, op zoek naar organisch materiaal, wat wijst op rudimentaire zintuiglijke vermogens. De diepte en de kromming van Ikaria tonen een duidelijk herkenbare voor- en achterkant, wat de voortbeweging in één bepaalde richting ondersteunt die in de tunneltjes gevonden wordt.

In de tunneltjes zijn ook kruiselingse ribbels in de vorm van een 'V' bewaard, wat doet veronderstellen dat Ikaria zich voortbewoog door spieren samen te trekken langsheen zijn lichaam zoals een worm, wat peristaltische voortbeweging genoemd wordt.

Bewijzen voor de verplaatsing van sediment in de tunneltjes en aanwijzingen dat het organisme zich voedde met in het zand begraven organisch materiaal, wijzen erop dat Ikaria waarschijnlijk een mond, een darmkanaal en een anus had.

"Dit is wat evolutionaire biologen voorspeld hadden", zei Droser. "Het is echt opwindend dat wat we gevonden hebben zo mooi aansluit bij hun voorspellingen."

De beschrijving van Ikaria wariootia is verschenen in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of California Riverside.