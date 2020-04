Coronahamsteren of hoestschaamte: welke woorden zullen we overhouden aan de coronacrisis?

Den Boon ziet twee soorten nieuwe woorden: gelegenheidssamenstellingen als "coronabrandhaard" of "coronaregering" en woorden die een begrip aan het worden zijn, zoals "coronababy" (slaat op de vele baby's die mogelijk zullen worden geboren in december of januari).

"Door de taal zie je altijd wat er in de werkelijkheid gebeurt en zie je de werkelijkheid ook veranderen", zegt Den Boon. "De afgelopen maand heeft die coronacrisis echt geleid tot een maatschappelijke verlamming. Dat zie je aan het ontstaan van allerlei woorden: samenstellingen met "corona", maar ook allerlei andere woorden." Enkele voorbeelden van die laatste categorie: "kuchscherm" (een soort scherm dat personeel aan de kassa in een supermarkt moet beschermen) of "social distancing".