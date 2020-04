Wie zorgt voor onze zorgverleners? "Applaudisseren is bijzonder mooi, maar we moeten hen ook mentaal ondersteunen"

De coronacrisis heeft onvermijdelijk een impact op onze psyche, niet het minst bij degenen die deze dagen in de frontlinie staan. Een goede psychologische bijstand voor zorgverleners is daarom een absolute prioriteit, klinkt het. “Want we willen niet dat naast de besmette hulpverleners, er ook nog medisch personeel thuis zit met mentale problemen,” zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis. Daarom: hoe kunnen onze zorgverleners aan zelfzorg doen?