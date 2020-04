Siertelers roepen op: “Open de tuincentra opnieuw, bloemen en planten zijn belangrijk in deze tijden”

Siertelers zien hun werk van de afgelopen maanden in de vuilnisbak belanden. “Veel collega’s beginnen met het vernietigen van voorjaarsproducten zoals paasbloemen en violen. We kunnen het personeel niet technisch werkloos stellen, want alle bloemen moeten handmatig uit hun bloempot gehaald worden. De bloemen en planten kunnen gecomposteerd worden. De plastic potten gaan op een stapel apart. Dat is heel arbeidsintensief”, zegt Luc Van den Broeck, voorzitter van het Algemeen Verbond van Belgische Siertelers.