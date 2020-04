Agentschap Zorg en Gezondheid na 5 coronadoden Borgerhout: "Uitbaters serviceflats contacteren ons best bij uitbraak"

Tussen 18 maart en 23 maart zijn 5 mensen overleden die woonden in het serviceflatcomplex De Fontein in het Antwerpse district Borgerhout. Het gaat om 4 tachtigers en 1 zeventiger die elk in hun eigen flat woonden. Ze deelden wel een liftkoker en de hall van het gebouw. De 5 waren vrienden en zagen elkaar voor de strenge coronamaatregelen erg vaak. Op 9 maart werd een eerste besmetting met corona bij hen vastgesteld.

Het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid zegt dat het voorlopig niet ingeschakeld is bij de situatie in Borgerhout. Nochtans is het aangewezen dat uitbaters van serviceflats het agentschap verwittigen als er een uitbraak van het coronavirus opduikt. "Wij verwachten inderdaad van uitbaters van ouderzorgvoorzieningen om het ons te melden als zich een uitbraak voordoet zodat wij advies kunnen geven," zegt Joris Moonens van Zorg en Gezondheid. "Individuele gevallen moeten niet gemeld worden maar in dit geval lijkt het toch om een uitbraak te gaan en dan is het opportuun dat wij verwittigd worden."

Sinds afgelopen maandag zijn alle 4000 serviceflats van Zorgbedrijf Antwerpen in lockdown geplaatst, dat wil zeggen dat er behalve personeel niemand meer binnen mag, maar ook dat de bewoners hun flats niet meer uit mogen, om bijvoorbeeld boodschappen te doen.