Bandencentrale gesloten, dan maar een hele zomer verder rijden met winterbanden?

Wie een afspraak had voor een bandenwissel, zag die de voorbije weken vaak geannuleerd. Nieuwe afspraken zijn doorgaans moeilijk te maken. De meeste bandencentrales en garages beperken zich tot een minimumdienst die enkel optreedt bij auto’s waar de veiligheid niet kan gegarandeerd worden. Het ziet er naar uit dat heel wat auto’s nog een hele tijd of misschien wel de hele zomer zullen verder rijden op winterbanden.

“Maar wees gerust”, verzekert autodeskundige Mark Pecqueur in “De wereld vandaag” op Radio 1, "het is en blijft veilig. Ze hebben zachter rubber. Bij lage temperatuur hebben ze een goede hechting op het wegdek. Die behouden ze ook bij hogere temperaturen. Je kan dus gewoon verder rijden met winterbanden.” Toch blijft er een veiligheidsaspect. Testen hebben uitgewezen dat de remweg van winterbanden in de zomer langer is, maar dan bij zeer warm weer.