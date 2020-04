Bedrijf uit Aalst enige Belgische fabrikant van beademingstoestellen: "Productie verdubbeld en ontwikkelen eenvoudig toestel"

Medec in Aalst maakt, in normale tijden, beademingstoestellen die gebruikt worden in operatiezalen om patiënten te verdoven. “Het is een toestel dat in principe door een anesthesist gebruikt wordt maar met een paar kleine aanpassingen is het eigenlijk ook uitermate geschikt om coronapatiënten voor een lange tijd te beademen op de dienst Intensieve Zorgen”, legt Braem uit bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. Beademing is bij coronapatiënten die er erg aan toe zijn cruciaal. Ze nemen door het virus moeilijker zuurstof op.