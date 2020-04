Belgische toeristen gestrand "down under": komt er repatriëringsvlucht?

De gesloten grenzen in Australië én Nieuw-Zeeland, hebben ook vervelende gevolgen voor reizigers. Het Belgische echtpaar Filip Dossche en Ann Slock reisden eind februari hun zoon achterna die al een jaar "down under" rondtrok. Het gezin zou samen met vrienden komende zaterdag terugvliegen vanuit Auckland, in Nieuw-Zeeland.