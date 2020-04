Bewoners woonzorgcentrum krijgen "harde brief": "Wees blij met wat jullie krijgen, klaag niet"

De bewoners van het privé-woonzorgcentrum Poldervliet in Kruibeke hebben een opvallende brief gekregen van de directie van het centrum. Er staan een aantal harde woorden in, als "Wees niet veeleisend maar wees blij met wat jullie krijgen" en "Jullie hebben de oorlog meegemaakt, dit is even erg dus klaag niet".