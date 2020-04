Borgerhoutse BV’s promoten telefoonlijn voor senioren

Vorige week opende het Antwerps district Borgerhout de speciale telefoonlijn “Zorg voor senioren”. Dat is een telefoonlijn waar senioren kunnen bellen indien ze hulp nodig hebben.

Senioren uit Borgerhout kunnen van 10 uur tot 15 uur terecht op de telefoonlijn met vragen. Vrijwilligers staan klaar om hun vragen te beantwoorden, om boodschappen te doen of om een gesprek te voeren via de telefoon. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via telefoon of via de website van Borgerhout.