Café in Diksmuide negeert openingsverbod

De politie kreeg zondagavond een tip dat café Den Engel in de Kiekenstraat in Diksmuide open was. Korpschef Johan Geeraert: "Toen we ter plaatse kwamen, stelden we inderdaad vast dat er drie klanten alcohol aan het drinken waren. Ze moesten samen met de cafébaas mee naar buiten. We verzegelden het café. Daarop heeft de cafébaas nog een scène gemaakt en de zegels verbroken."

Burgemeester Lies Laridon van Diksmuide heeft in het belang van de volksgezondheid besloten om het café verplicht te sluiten tot en met zondag 5 april. Als de federale overheid de coronamaatregelen voor de horecasector verlengt, dan wordt de verplichte sluiting van Den Engel automatisch verlengd.

Korpschef Johan Geeraert: "De cafébaas nam uit winstbejag een loopje met de volksgezondheid. We hebben een proces-verbaal opgemaakt tegen hem en de drie klanten. Het is aan het parket om te beslissen welke straf ze zullen krijgen. De maximale boete bedraagt 4000 euro."