Corda Campus in Hasselt zoekt laptops voor leerlingen die er thuis zelf geen hebben

Leerlingen die thuis geen laptop hebben, dreigen een leerachterstand op te lopen, want heel wat lessen en opdrachten worden digitaal gegeven. Daarom is de Corda Campus meteen met een inzamelactie gestart. "Als technologiecampus willen wij ook proberen om ons steentje bij te dragen", zegt Goele Lemmens. "Daarom doen we een warme oproep aan de 250 bedrijven die op onze campus zitten. Zij hebben misschien laptops die nog in hele goede staat zijn, maar niet meer gebruikt worden. Leerlingen kunnen daar dan thuis mee aan de slag."

Minister Weyts roept alle bedrijven en burgers op om mee hun schouders onder dit project te zetten. Tegen het einde van de paasvakantie zouden er 10.000 laptops over heel Vlaanderen verspreid moeten worden. Minister Weyts werkt daarvoor samen met DigitalForYouth.be en de Koning Boudewijnstichting.