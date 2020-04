Is Turkije voorbereid op een corona-uitbraak? "Het is een tikkende tijdbom"

Voorlopig is er in Turkije geen volledige lockdown, net zoals bij ons. Het aantal besmettingen in het land is opgelopen tot meer dan 1.800 volgens de officiële cijfers, en er zijn al 44 doden door het virus. De overheid is er wat trots op dat ze de situatie onder controle heeft", zegt correspondent Toon Beemsterboer. Maar dat lijkt iets te vroeg gejuicht.