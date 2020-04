Waar blijft Europa in deze coronacrisis?

Toen de eerste doden vielen in Italië, amper een maand geleden, waren de Europese regeringsleiders nog bijeen in Brussel voor een (mislukte) top over de meerjarenbegroting. Daarna eiste de plotse opstoot van de vluchtelingen- en migrantencrisis aan de Grieks-Turkse grens alle aandacht op. Op 3 maart gingen Commissievoorzitter von der Leyen en Charles Michel ter plekke kijken of die Europese buitengrens nog wel dicht was. Politici rolden over elkaar van verontwaardiging over wat ze de chantage van de Turkse premier Erdogan noemden. Er werden traangas en rubberkogels ingezet tegen ongewapende vluchtelingen en migranten.

Intussen was het dodelijke coronavirus zich ongezien, langzaam maar zeker, over de binnengrenzen aan het verspreiden vanuit Noord-Italië naar de rest van Europa. Lokale autoriteiten grepen in toen het te laat was. Eerst gingen enkele Italiaanse dorpen in een lockdown, daarna de regio Lombardije, daarna Italië. In Oostenrijk konden duizenden skiërs het skigebied van Ischgl verlaten en het coronavirus meenemen naar huis. De Tiroolse overheid vond het overleven van de ski-industrie klaarblijkelijk belangrijker.

Ook de aanpak van de Belgische overheid (en die van de andere landen) was, achteraf bekeken, misschien wel onvoorzichtig: toen een handvol landgenoten uit Wuhan gerepatrieerd werd, moesten ze eerst in quarantaine. Wie terugkeerde uit Italië kon gewoon naar huis en daarna gaan werken, zonder enige test of quarantaine.