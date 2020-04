Coronacrisis heeft grote gevolgen voor jonge plantenteler: “Nog maar 1 jaar aan het werk en misschien is dit mijn laatste”

Dorano Plevoets uit Laarne nam samen met zijn vriendin Ashley een jaar geleden het tuinbouwbedrijf van zijn ouders over. Na een jaar hard werken, zien ze alles in het water vallen door de coronacrisis. “In onze serres staan zo’n 100.000 planten klaar om te verkopen, maar we zullen er 80.000 moeten weggooien”, getuigt Dorano Plevoets bij Radio 2 Oost-Vlaanderen.